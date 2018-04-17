Bariyerlere çarpan otomobilden sağ çıktı

BAŞKENTTE yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, kaza
dan ağır yaralı kurtuldu. Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu'ndan İstanbul istikametinde seyreden 06 KHJ 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyer, çarpmanın etkisiyle ön camı kırarak sürücü koltuğuna isabet etti. YARALININ DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiyenin çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan sürücü, tedavisi yapılmak üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.