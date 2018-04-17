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Castro’nun 1966 Gaz’ı sokaklarında

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Castro’nun 1966 Gaz’ı Ankara sokaklarında
'DA düzenlenecek "Sovyet müzikleri" etkinliğine dikkat çekmek için Küba lideri Fidel Castro'nun da Rusya gezilerinde kullandığı "Gaz 69", başkent sokaklarını turladı. Soğuk Savaş döneminde (1947-1991) kullanılan ve dönemin en güçlü askeri aracı olan araç vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dağlık alanlarda zorlu hava şartlarında bile yolda bırakmadığı belirtilen Gaz 69, etkinliğin düzenleneceği alanda sergilenecek. Aracı 2 yıl önce 87 yaşında birinden aldığını belirten Ümit Sezgin Dönmez, "Sovyetler döneminde üretilmiş bir savaş aracı. Aynı zamanda Fidel Castro'nun da kullandığı araçlardan. Birçok askeri faaliyette de kullanılmış. Aracımız 4 çeker ve çift yakıt deposu gibi birçok özelliği söz konusu. Savaş şartlarına göre üretildiği için tank savar gibi versiyonları da mevcut" diye konuştu.
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Castro’nun 1966 Gaz’ı Ankara sokaklarında
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