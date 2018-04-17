Çoksesli Koro’dan ‘Acapella’ konseri

DÜNYACA ünlü sanatçı ve topluluklar, "35. Uluslararası Ankara Müzik Festivali" kapsamında, başkentli sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, ünlü piyanist İdil Biret
'in solist olarak katıldığı Rengim Gökmen şefliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) açılış konseri ile 4 Nisan'da başlayan festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Türk ve yabancı bestecilerin Türkçe şiirler üzerine koro için yazdığı acapella eserleri bir araya getiren çok özel bir programla bugün festivalin misafiri olacak. Saygun Quartet ise, özel programları ile yarın Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. MEB
Şura Salonu 21 Nisan Cumartesi günü dünyaca ünlü bir caz piyanistini ağırlayacak. Time Magazin dergisine göre çağının en iyi caz piyanisti olan Cyrus Chestnut'ın kendi adını verdiği triosu, ilk kez Ankara'da cazseverlerle buluşacak.