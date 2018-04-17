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gençliğe çok büyük önem veriyor

Giriş Tarihi: 17.4.2018
‘Cumhurbaşkanımız gençliğe çok büyük önem veriyor
Kahramankazan Belediye Başkanı , Memur-Sen'in gençlik kolları teşkilatı olan Genç Memur-Sen'in düzenlediği "Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolü" söyleşisinde genç sendikacılarla bir araya geldi. Ertürk, "2004'te 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçimi kazandım. Aday yapılmam, gençliğinden bu yana hayatı mücadele ile geçen ve Genel Başkanımız 'ın gençliğe verdiği öneme örnek olması bakımından oldukça önemli" dedi. Genç sendikacılara kendi hayatından ve geçmişte yaşadıklarından örnekler veren Ertürk, çok genç yaşta yerel gazetecilik yaptığını ve yerel bir de radyo kurduğunu, ayrıca sivil toplum örgütleri ile siyasi alanda yaptığı çalışmaları anlattı. Belediye olarak gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ertürk, "Şu anda belediyemizde çalışan 17 birim müdürümüzün hepsi gençlerden oluşmakta. Belediye çalışanlarımızın yüzde 80'ini gençler oluşturuyor. Gençliğe güveniyorum" dedi.
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