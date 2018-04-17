EFELER Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Halkbank
Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Slobodan Kovac, başkent ekibinin Avrupa takımları arasında üst sıralarda yer aldığını ifade etti. Sırp teknik adam Kovac, 20 yıldan fazla oyuncu olarak, son 10 yıldır da antrenörlükle voleybolun içinde bulunduğunu belirterek, "Halkbank'ın, Avrupa'nın en önde gelen kulüpleri arasında olduğunu söyleyebilirim" dedi. Ankara
'dan ve başkentteki voleybol seyircisinden övgüyle bahseden Kovac, "Ankara gerçekten çok ciddi bir şekilde bizi ve takımımızı destekledi. Yaşadığımız yer çok iyi. Ankara halkı çok içten ve samimi insanlar. Çok büyük desteklerini görüyorum" değerlendirmesini yaptı. Halkbank'ın kendilerine sağladığı imkânların üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Kovac, şöyle konuştu: "İtalya'daki maceramdan sonra bana 'Ankara'da bulunmak nasıl bir duygu' diye soruyorlar. Ben de 'fantastik' diyorum. Burası hakikaten Avrupa'nın önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Türkiye'de erkek voleybolunun öncüsü Ankara ve Halkbank'tır. Özellikle final etabı çok farklı bir etap. Ankara halkı da bu final etabını bizimle birlikte yaşadı. Büyük bir destek verdi." Kovac, "Avrupa'daki önemli takımların en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynamaktır. Bu anlamda inanıyor ve umuyorum ki kulübümüz gelecek sezon bu hedefleri yakalayabilecek oyuncuları ve kadroyu oluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyordur" şeklinde konuştu. SULTANLAR 8'İNCİ Vestel Venus Sultanlar Ligi
Play-Off 7./8.'lik Etabı karşılaşmaları, Ankara TVF Voleybol Salonu'nda, Halkbank ile Nilüfer Belediyesi arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Müsabakayı, ev sahibi Halkbank'ı 21-25, 25-22, 25-27, 26-24 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup eden konuk Nilüfer Bld. kazandı. Bu sonu- cun ardından Nilüfer Bld., seride durumu 2-0'a getirdi ve 2017- 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 7. sırada tamamladı. Halkbank ise; 2017-2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 8. sırada bitirdi.