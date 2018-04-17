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Hamamönü’ne ilkbahar geldi

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Hamamönü’ne ilkbahar geldi
Nisan ve mayıs ayı programları belli olan Hamamönü Söyleşileri'ne bahar geldi. Altındağ Belediyesinin Tarihi Kabakçı Konağı'nda düzenlendiği söyleşiler dopdolu etkinliklerle lı sanatseverleri ağırlayacak. Hamamönü Söyleşileri, yine en seçkin sanatçılara, edebiyatçılara ve akademisyenlere kapı açacak. Unutulmaz kültür akşamları her akşam 19.00-21.00 saatleri arasında Hamamönü'nde yaşanacak. Söyleşilerin Ankara'nın kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkı sağladığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tüm Ankaralıları Hamamönü'ne davet etti.
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Hamamönü’ne ilkbahar geldi
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