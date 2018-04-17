Hazal ATEŞ: Başkent’in güçlü yanları!

"Endüstri 4.0" çağın yeni endüstriyel vizyonu!
İlk sanayi devrimi buhar ve makinelerle fabrika üretimine geçişle başladı.
Elektrik-montaj hattındaki seri üretimle 1850'lerin başında ikinci devrim yaşandı.
Üçüncüsü de 1950'lerde analog, mekanik, elektronik teknolojiden dijitale geçişle oldu.
Gelelim dördüncü sanayi devrimine; Yapay zekâdan 3 boyutlu yazıcıya, kuantum bilgisayarlardan otonom araçlara… Bütün dünya ekonomisini, endüstrisini etkileyen dijital, fiziksel, biyolojik dönüşümden söz ediyoruz. Bütün sektörler, şehirler, işletmeler bu veri dünyasında ortaya çıkacak yapıya ayak uydurmak için kolları sıvamış durumda.
Söz sanayiden açılmışken… Süper teşvikler Başkent'in de yüzünü güldürdü. Ankara
, savunma-havacılık sanayinde 4.8 milyarlık yatırıma ev sahipliği yapacak.
TUSAŞ "milli muharip uçak ön tasarımı" projesiyle 11 binin üzerinde Ankaralıya da iş kapısı açacak. Bu proje Türkiye'yi de yeni nesil milli muharip uçağı alanında dünyanın ilk 5 ülkesi arasına çıkaracak.
Görüldüğü üzere Başkent artık sadece "memur" kenti değil, Türkiye'nin de sanayi üssü! Anadolu Ajansı'ndan Erdal Çelikel
ile Deniz Çiçek
geçen hafta "Tarım ve memur kentinden sanayi başkentine"
başlıklı güzel bir araştırmaya imza attı.
İşte Erdal
ile Deniz
'in kaleminden Ankara;
12 organize sanayi bölgesi, 8 teknoparkı, 19 üniversitesi ile hızla büyümeye devam ediyor. Nüfusla birlikte sanayi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı hızla artıyor. Gayrisafi katma değer üretiminde Türkiye'nin ikinci büyük kenti.
Ülke ekonomisindeki payı yüzde 8.5'i geçmiş durumda. Geçen yıl 6.7 milyar dolarlık ihracata imza atıldı. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan beşinci ili… ASELSAN
, Roketsan, Havelsan, TAI gibi savunma sanayinde önemli firmalara ev sahipliği yapıyor. Dış satımdaki ürünlerin katma değeri de oldukça yüksek. Ostim ve İvedik organize sanayi bölgeleri kent sanayisine güç katıyor. İç Anadolu
'da işletme sayısıyla da ilk sırada yer alıyor.
Kentin güçlü yanlarını da şöyle özetliyorlar;
Coğrafi avantajlarıyla lojistik merkez niteliği taşıyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor.
Güçlü bir sanayi altyapısına sahip bulunuyor.
Savunma sanayisi firmalarının üretim üssü niteliği taşıyor.
Sağlık alanında güçlü tıp fakültelerine, hastanelere ve sağlık personeline sahip bulunuyor.
Ülkenin önemli üniversitelerine ev sahipliği yapıyor.