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İrfan Buz’a sürpriz doğum günü

Giriş Tarihi: 17.4.2018
İrfan Buz’a sürpriz doğum günü
takımlarından Osmanlıspor'da 51 yaşına giren teknik direktör İrfan Buz'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Osmanlıspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni yaşına kendisi için hazırlanan sürpriz kutlamayla giren teknik direktör Buz, pastayı takım kaptanı Numan Çürüksu'nun elinden yedi. Teknik direktör Buz, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu takım Allah'ın izniyle düşmeyecek. El birliğiyle bu takımı düşürmeyeceğiz. Trabzonspor maçına çıkıp üstümüze düşen görevi alnımızın akıyla yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
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İrfan Buz’a sürpriz doğum günü
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