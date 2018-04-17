Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mogadişu’dan Tuna’ya ziyaret

Mogadişu’dan Tuna’ya ziyaret

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Mogadişu’dan Tuna’ya ziyaret
BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Tuna, misafirlerini, "Burası sizin ikinci vatanınız" diyerek karşıladı. Kardeş şehir Mogadişu'ya gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Tuna, "Yerel yönetimler olarak ortak güzel çalışmalara imza atacağız ve bundan sonra birlikte çalışacağız" dedi. Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman da, Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini 'ya ve Başkan Tuna'ya yaptığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mogadişu’dan Tuna’ya ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN