Mogadişu’dan Tuna’ya ziyaret

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Tuna, misafirlerini, "Burası sizin ikinci vatanınız" diyerek karşıladı. Kardeş şehir Mogadişu'ya gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Tuna, "Yerel yönetimler olarak ortak güzel çalışmalara imza atacağız ve bundan sonra birlikte çalışacağız" dedi. Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman da, Göreve geldikten sonra ilk ziyaretini Ankara
'ya ve Başkan Tuna'ya yaptığını belirtti.