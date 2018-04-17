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Panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı
Samsun Karayolunda saat 19.00 sıralarında merkez istikametine seyir halinde olan 06 DS 1796 plakalı ticari panelvan, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 33 D 1148 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra ters taraftaki kaldırıma çıkan panelvanda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada diğer araçta bulunan 5 yaşlarındaki İ.Y. isimli çocuk da yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ismi öğrenilemeyen 5 yaralı, civardaki hastanelere kaldırıldı. İ.Y. ise Hacettepe'de tedavi altına alındı.
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Panelvan otomobile çarptı: 6 yaralı
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