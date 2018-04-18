İkisine de yaramadı

Osmanlıspor evinde Trabzonspor'la 3-3 berabere kaldı. Başkent ekibinin gollerini Musa Çağıran (2) ve Sokol Cikalleshi attı. Osmanlıspor 29 puanla ligin 17. sırasında… Trabzonspor ve Osmanlıspor oyuncuları maça down sendromlu çocuklarla el ele çıktı. 52. dakikada Musa Çağıran'ın golü, Kucka'nın Galatasaray'a orta sahadan attığı gol ile aynıydı. Orta sahadan vurduğu şutuyla topu ağlara gönderdi. 73. dakikada Vrsajevic'in asistiyle Cikalleshi çok güzel tamamladı. (2-3), 83. dakikada tekrar sahneye çıkan Çağıran takımına beraberliği getiren o golü attı. Pinto'nun ortasında Musa kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Musa bu sezon 8. golünü attı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz, "Müsabakaya yüzde yüz 3 puan parolasıyla çıkmıştık. Kolay olmayacağını tabi ki biliyorduk. Trabzonspor'a baktığınız zaman son 6 maçın 4'ünü özellikle deplasmanda kazanmış ve formda gelen bir takım. Tabi ki eksikleri vardı ama mevcut kadrosuna baktığınız zaman sonuç olarak Trabzonspor" diye konuştu.

"BASKIMIZI İYİ YÜKSELTTİK"

Buz, "İyi çalıştık bu müsabakaya ve başladık çok basit iki gol yedik. Böyle önemli müsabakada 2-0'dan geri gelmek kolay değil. Trabzonspor da iyi oynadı. Biz ilk yarı istediğimiz baskıyı kuramadık. Soyunma odasına girdik ve sahaya çıkınca hamlelerimiz yaptık. Musa'nın güzel golüyle oyuna geri döndük. Fakat 3. golü yedikten sonra tekrar bizim işimiz zorlaştı. Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı. İnanç ve ruh hali bu tür müsabakalarda çok önemli. Baskımızı çok iyi yükselttik ve 4-3'üde yakalayabilirdik. Bu bir puan maçtan önce az diyebilirdik ama müsabakadan sonra 3-1'den dönmek önemliydi. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerbirliği müsabakasına konsantre olup o maçtan 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Kucka'nın sağ kanatta açtığı topa yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas engelleyemedi. Top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Novak önünde bulduğu topu ağlarla buluştu. (0-1)

15. dakikada Kucka topu savunmanın arkasına atarak Yusuf'la buluşturdu. Yusuf'un ceza sahasına girerken çektiği şutta top ağlara gitti: (0-2)

52. dakikada Musa Çağıran yaklaşık 35 metreden vurduğu şut ağlarla buluştu. (1-2)

56. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Tomas Hubocan'ın vurduğu kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Rodallega altıpas içinde yaptığı vole vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. (1-3)

73. dakikada savunma oyuncusu Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vrsajevic pasını Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi vurduğu şut topu ağlara gönderdi. (2-3)

82. dakikada Pinto'nun ortasında topa yükselen Musa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (3-3)