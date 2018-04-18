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Kızılcahamamlı aşçılar Türkiye beşincisi oldu

CNR Expo Fuar Merkezinde düzenlenen Taşpakon ’na katılan ve öğrencileri turnuvayı beşinci tamamladı.

İHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:46
Kızılcahamamlı aşçılar Türkiye beşincisi oldu

Finallerde aşçılık ve pastacılık eğitimi veren lise, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin her gün farklı kural ve konseptlerde yarışalar düzenlendi. ve 12 - 15 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Taşpakon nı beşinci sırada tamamladı.

Konu ile ilgili paylaşımda bulunan Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi müdürü , "Taşpakon Türkiye Kupasında beşinci olan öğrencilerimiz bilgi, beceri ve deneyimlerine yenilerini ekledi. Öğrencilerimiz üç gün altı farklı yemek yaparak hünerlerini sergilediler. Biz de onlarla birlikte heyecanlarını yaşadık.

Okulu disiplinli çalışmaları ile en güzel şekilde temsil eden öğrencilerime, onları yarışmaya hazırlayan alan şefimiz Tülay Bekler'e, yarışma seyahatimizin her anını organize eden Müdür Yardımcımız 'ye ve okulda gözümüz geride kalmadan gitmemizi sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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Kızılcahamamlı aşçılar Türkiye beşincisi oldu
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