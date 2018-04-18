Mamak’tan play-off’a veda

Türkiye Basketbol 2. Ligi'ni ilk sekiz içinde tamamlayarak Play-Off'lara katılmaya hak kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, eleme maçının rövaşında, Bornova Belediyespor'u evinde konuk etti. İzmir'de ev sahibine konuk olduğu ilk maçı kaybederek sahaya handikapla çıkan yeşil-beyazlılar, Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçta son periyotta öne geçse de 69-73 mağlup oldu. Binlerce taraftarın desteklediği maçta, yeşil-beyazlıların performansı ayakta alkışlandı.

"KAZANMAK DA VAR KAYBETMEK DE"

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodu 13-15 biterken, rakip Bornova Belediyespor soyunma odasına 26-41 gibi farklı skorla gitti. 3'üncü periyoda taraftarında desteği ile fırtına gibi başlayan Mamak Belediyesi farkı 6 sayıya kadar indirdi. Heyecan dolu geçen son periyotta ise Yeşil-Beyazlılar öne geçmesine rağmen sahadan 69-73 mağlup ayrıldı. Basketbolun her kategorisinde başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sporda kazanmak kadar kaybetmekte var. Basketbolda bu sezon küçük erkekler ve A Takımımız play-off da oynama başarısı elde ederken, genç takımımızda Ankara Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı" dedi.