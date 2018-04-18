Sağlıklı yaşamayı seçtiler parklarda bisiklet sürdüler

Keçiören Belediyesinin ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde gerçekleştirdiği "Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden" etkinliği havaların ısınmasıyla birlikte yine yoğun ilgi görmeye başladı. Bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere'ye akın ederek, nüfus cüzdanı karşılığında bisiklet sürebiliyorlar. Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde 3 bin 200 metrelik bisiklet yolunda pedal çevirerek hem temiz havanın tadını çıkaran hem de spor yapanlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.

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