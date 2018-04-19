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Başkan müsteşara ‘vadi’yi gezdirdi

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Başkan müsteşara ‘vadi’yi gezdirdi
Keçiören Belediye Başkanı , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk'e Keçiören'in ödüllü marka projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni gezdirdi. "Bir doğaya dönüş projesi" olan Gümüşdere Ihlamur Vadisi'yle, Cumhurbaşkanı 'ın elinden Kent Ekonomilerine Katkı dalında ödül alan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Müsteşar Öztürk'e proje ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ak, Öztürk'e, Tarihi Bosna Sebili, mini hayvanat bahçesi, spor alanlarını da gezdirdi.
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Başkan müsteşara ‘vadi’yi gezdirdi
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