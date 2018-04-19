Başkan müsteşara ‘vadi’yi gezdirdi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk'e Keçiören'in ödüllü marka projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni gezdirdi. "Bir doğaya dönüş projesi" olan Gümüşdere Ihlamur Vadisi'yle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın elinden Kent Ekonomilerine Katkı dalında ödül alan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Müsteşar Öztürk'e proje ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ak, Öztürk'e, Tarihi Bosna Sebili, mini hayvanat bahçesi, spor alanlarını da gezdirdi.