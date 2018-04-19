Kurtalan’dan Kazan’a kardeşlik köprüsü

Kahramankazan Belediyesi'nin de paydaşlarından olduğu Hepimiz Biziz
Projesi kapsamında Kahramankazan'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramankazan Efes Endüstri Meslek
Lisesi
ile Kurtalan Fatma
Zehra Endüstri Meslek
Lisesi kardeş okul oldu.
Hepimiz Biziz projesi
kapsamında Efes Endüstri
Meslek Lisesi'nde projenin
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya,
Kahramankazan Belediye
Başkanı Lokman Ertürk
,
Kurtalan Belediye
Başkanı Nevzat Karatay,
İlçe Kaymakamı Engin
Aksakal, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakan
Yardımcısı Mehmet
Daniş ile Kurtalanlı ve
Kahramankazanlı öğrenciler
ile şehit yakınları
ve gaziler katıldı.
TÜRKÜ SÖYLENDİ
Burada projenin
tanıtıldığı video
gösterimi yapıldı.
Kahramankazanlı ve
Kurtalanlı öğrenciler
hep bir ağızdan söylenen
kardeşlik türkülerine
eşlik etti. Ertürk,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın
başlattığı milli birlik
ve kucaklaşma seferberliğini
Kazan'da
sürdürdüklerini
belirtti.