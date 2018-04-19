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Kurtalan’dan Kazan’a kardeşlik köprüsü

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Kurtalan’dan Kazan’a kardeşlik köprüsü
Kahramankazan Belediyesi'nin de paydaşlarından olduğu Projesi kapsamında Kahramankazan'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramankazan Lisesi ile Kurtalan Fatma Zehra Endüstri Meslek Lisesi kardeş okul oldu. Hepimiz Biziz projesi kapsamında Efes Endüstri Meslek Lisesi'nde projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kahramankazan Belediye Başkanı , Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile Kurtalanlı ve Kahramankazanlı öğrenciler ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

TÜRKÜ SÖYLENDİ
Burada projenin tanıtıldığı video gösterimi yapıldı. Kahramankazanlı ve Kurtalanlı öğrenciler hep bir ağızdan söylenen kardeşlik türkülerine eşlik etti. Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli birlik ve kucaklaşma seferberliğini Kazan'da sürdürdüklerini belirtti.
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Kurtalan’dan Kazan’a kardeşlik köprüsü
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