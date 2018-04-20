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’dan AKUT’a KBRN eğitimi

Giriş Tarihi: 20.4.2018
AFAD’dan AKUT’a KBRN eğitimi
İl Afet ve () Müdürlüğü tarafından AKUT Arama Kurtarma Derneği Ankara ekibinden 26 gönüllüye, Yenimahalle 'de bulunan Ankara Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde KBRN (Kimyasal - Biyolojik - Radyolojik – Nükleer tehlikeli maddeler) eğitimi verildi. AFAD Başkanlığı ve AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında düzenlenen protokol kapsamında gerçekleştirilen ve 2 gün süren KBRN eğitiminin ilk gününde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeli maddeleri saptama, bunlardan korunma ve kazazedelere müdahale etme konuları teorik olarak işlendi. Eğitimin ikinci gününde ise pratik yapıldı. Kimyasal tehlikeleri saptamakta kullanılan cihazları tanıyan gönüllüleri, ardından KBRN koruyucu giysilerini giyerek sedyede kazazede taşıma tatbikatı gerçekleştirdiler.
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