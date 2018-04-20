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Kızılcahamam’a hoş geldin bahar

Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen “Hoş Geldin Bahar” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Kızılcahamam’a hoş geldin bahar
Etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska, Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay katıldı. "Doğada Olalım, Zinde Kalalım, Sağlıklı Yaşayalım" sloganıyla etkinlik hazırlayan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, katılımcıları Belediye binası önünde karşıladı ve birlikte Jeopark Müzesi'ne yürüdüler.

PERİBACALARI TANITILDI
Jeopark Müzesi tanıtımını yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, müzenin teknik özelliklerinden bahsetti. Etkinlikte, Mahkemeağacin Mahallesi'nde bulunan şehitlikte ailesinden 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Mehmet, Lütfi ve Hakan Gülşen'in mezarı ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunduğu şehitlikte dualar edildi. Şehitlikte katılımcıları Gülşen ailesi fertleri, köy muhtarı ve dernek başkanı karşıladı. Programın devamında, şehitlik ziyaretinin ardından protokol ve katılımcılar, bisikletler eşliğinde Mahkemeağacin Mahallesi'nden Abacı Peribacaları'na geçiş yaptı. Etkinlikti turizm bölgesi Abacı Peribacaları'nın da tanıtımı yapıldı.
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Kızılcahamam’a hoş geldin bahar
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