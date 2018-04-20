Okul sporlarında ödüller dağıtıldı

Yenimahalle Belediyesi
, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
tarafından düzenlenen 2017-2018
sezonu Okul Sporları Ödül Töreni'ne
ev sahipliği yaptı. Hasan Doğan Stadyumu'nda
gerçekleşen ödül töreninde öğrencilerin heyecanına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt
da ortak oldu. Törende masa tenisi, satranç ve futbol dalında başarı elde eden ilk 4
okul takımına madalyaları ve kupaları verildi. Başkan Yaşar
, Masa Tenisi Genç Erkekler
, Satranç Yıldız Kızlar ve Futbol Genç Erkekler'den 1'inci
okul takımlarına kupalarını diğer üç takıma ise madalyalarını takdim etti.