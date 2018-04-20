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nda ödüller dağıtıldı

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Okul sporlarında ödüller dağıtıldı
Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu Okul Sporları Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Hasan Doğan Stadyumu'nda gerçekleşen ödül töreninde öğrencilerin heyecanına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt da ortak oldu. Törende masa tenisi, satranç ve futbol dalında başarı elde eden ilk 4 okul takımına madalyaları ve kupaları verildi. Başkan Yaşar, Masa Tenisi Genç Erkekler, Satranç Yıldız Kızlar ve Futbol Genç Erkekler'den 1'inci okul takımlarına kupalarını diğer üç takıma ise madalyalarını takdim etti.
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Okul sporlarında ödüller dağıtıldı
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