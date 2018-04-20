Okul sporlarında ödüller dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

tarafından düzenlenensezonuev sahipliği yaptı.gerçekleşen ödül töreninde öğrencilerin heyecanınada ortak oldu. Törende masa tenisi, satranç ve futbol dalında başarı elde eden ilkokul takımına madalyaları ve kupaları verildi.okul takımlarına kupalarını diğer üç takıma ise madalyalarını takdim etti.