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Önce sünnet sonra ziyaret

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Önce sünnet sonra ziyaret
tarafından 2017'de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar'da ikamet edenleri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. İlçede 2017 yılında sünnet olan 250'nin üzerindeki çocuğu evlerinde program dahilinde tek tek ziyaret eden Başkan Çetin, belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip çocukları sevindiriyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Selçuk Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek tebessüm ettiriyor. Program dahilinde Başkan Çetin ziyaret ettiği hane halkının da taleplerini dinliyerek not ediyor.
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Önce sünnet sonra ziyaret
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