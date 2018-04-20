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Polat ve Akgül kitap okudu, ebru yaptı

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Polat ve Akgül kitap okudu, ebru yaptı
Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Başkanı Mesut Akgül, Mehmetçik İlkokulu'nda, suyun renklerle dansı olarak adlandırılan ebru sanatı kursunun açılışını gerçekleştirdi. İkili, açılışta gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlere yöneltmek için kitap okudu, ebru yaptı. Açılış sonrası Polat ve Akgül, miniklerin resmettikleri ebru sergisini gezdi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Böyle sanatsal faaliyetler ile akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanat alanında da başarı göstermelerini yolu açılıyor" ifadelerini kullandı.
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Polat ve Akgül kitap okudu, ebru yaptı
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