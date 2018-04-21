Gürsel Baran yeniden başkan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Gürsel Baran, 175 oyun 174'ünü alarak yeniden başkan seçildi. ATO'nun 14 Nisan Cumartesi günü yapılan ilk aşama seçimlerinde, 157 bin üyesini temsil eden 181'i meclis üyesi olmak üzere toplam 429 komite üyesi seçilmişti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından ATO Yönetim Kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu delegelerini seçmek için ATO'da ikinci kez sandık kuruldu. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının denetimindeki seçimler Yönetim Kurulu Salonu'nda yapıldı. Meclis üyeleri, sabah saat 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Seçimlerde yönetim kurulu başkanlığı için tek aday olan Gürsel Baran, oy kullanmaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve seçimlere kadar ATO'da başkan yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Deryal ile birlikte geldi. Baran, Hisarcıklıoğlu ve Deryal, oy zarflarını sandığa birlikte attılar. Saat 13.00 itibariyle sandıklar kapatıldı ve oylar sayılmaya başlandı. Gürsel Baran'ın tek listeyle aday olduğu seçimde, ATO'nun 181 meclis üyesinden 176'sı oy kullandı, 1 oy da boş çıktığı için geçersiz sayıldı. Geçerli olan 175 oyun 174'ünü alan Baran, ATO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Yönetim kurulu ise Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Murat Ülkü Karakuş, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci, Temel Aktay'dan oluştu. Seçimlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu delegeleri de belirlendi.

"İNŞALLAH İZ BIRAKIRIZ"

Seçimlerle ilgili değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Baran, 2016 yılı Aralık ayında zor bir süreçle göreve geldiklerini hatırlatarak, "Yaklaşık bir buçuk yıllık görev süremiz boyunca Ankara'nın, tüccarın sorunlarını, dertlerini biliyorduk, bu sorunları çözme gayreti içinde olduk" dedi. Seçim süreci boyunca üyelerin kendisine destek verdiğini kaydeden Baran, "Bundan sonra görev bizim. Ankara Ticaret Odası, Ankara'nın ihtiyacı olan her yerde üyelerin nefesi olacak, morali olacak, desteği olacak. Ankara'nın sorunları için elini taşın altına koyarak gayret gösterecek. İnşallah Ankara Ticaret Odasından iz bırakarak ayrılanlardan oluruz" şeklinde konuştu.