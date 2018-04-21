Madalyaya doymuyorlar

Kırıkkale Polis Gücü Gençlerbirliği Spor Kulübü Kick Boks Takımı, Antalya'da, 27 ülkeden 2 bin 336 sporcunun katılımı ile Alperen Atabay anısına düzenlenen, "3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası"nda, 3 Altın, 3 Gümüş ve 8 Bronz madalya olmak üzere toplam da 14 madalya kazandı. Şampiyonada, 89 ve 94 kg'da Mustafa Ayten ile 65 kg'da Mevlüdiye Aktaş altın madalya kazanırken, Furkan Yenigün, Melise Güler, Ömer Faruk Uzel gümüş madalya, Sultan Dirican, Rabia Güneş, Ceylin Salbaş, Ömer Şaduman Akpınar, Burak Ayten ve Mustafa Karagüllü ise bronz madalya kazandı. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, sporcuları ve antrenör Adnan Ayten'i makamında kabul etti. Vali, sporculara çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.

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