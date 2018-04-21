Mesleki ve teknik liseler için ortak çalışma yapıldı

Kurulduğu günden bugüne milliliği kendisine ilke edinen Netcad, ülkemizde harita, inşaat ve maden sektörlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye teknik insan gücünün yetiştirilmesini desteklemek amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı. Netcad Yazılım Genel Müdürü Ufuk Balcı, "Şimdiye kadar 92 üniversite ile devam eden iş birliklerimizi bugün resmi olarak mesleki ve teknik liselere de taşımış olmak bizi çok gururlandırmaktadır" dedi.

21 PİLOT OKUL BELİRLENDİ

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle, Harita, Tapu, Kadastro, İnşaat Teknolojisi ve Maden Teknolojisi alanlarındaki sektörel gelişimler yenilikçi bir yaklaşımla eğitim ortamlarına taşınacak. Protokol süresince 21 pilot okulda Bakanlık bünyesindeki eğiticilere Netcad yazılımları ile proje üretimine yönelik uygulama eğitimleri verilecek, proje süreçlerinin ders müfredatlarına entegrasyonu, Eğitim dokümanları ve verileri sağlanacak, okulların bilgisayar laboratuvarlarına ücretsiz olarak Netcad yazılımları temin edilecek ve online platformda öğrencilere sürekli eğitim destekleri sağlanacak. Böylelikle harita, inşaat ve maden sektörlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye teknik insan gücünün yetiştirilmesi desteklenecek, ülkemiz kalkınacak. Pilot uygulamanın sonunda eğitim projesinin ülke ölçeğindeki tüm mesleki ve teknik liselere uygulanması planlanıyor.