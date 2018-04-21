Vali Topaca, çocukları makamında kabul etti

Ankara Valisi Ercan Topaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Millî Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Topaca, makam koltuğunu Veysel Tiryaki İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammed Bekiroğlu'na devretti. Vali Topaca, "Sizin geleceğiniz için herkes seferber. Ankara'da 350 tane okul yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin 500 derslik, ilave bu okulların içerisine konferans salonları, sosyal tesisler, spor tesisleri, atölyeler, aklınıza gelebilecek her türlü donanımı da yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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