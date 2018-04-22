Ankara fatihi Osmanlıspor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ve Osmanlıspor başkent derbisinde kozlarını paylaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçı Regattin(2) ve Serdar Gürler'in golleri ile Osmanlıspor 3-0 kazandı. Osmanlıspor bu galibiyetle puanını 32 yaparak 15. sıraya yükselirken Gençlerbirliği ise 30 puanla 16. sıraya gerileyerek düşme potasında yer aldı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın dolduran Gençlerbirliği taraftarları mağlubiyetin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratları yaparken bazı futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Osmanlıspor cephesinde ise İrfan Buz ve öğrencileri büyük bir sevinç yaşadı

MAÇTAN DAKİKALAR

13. DK: Yalçın Ayhan ceza sahasına açılan ortaya güzel bir kafa vuruşu yaptı. Ancak kaleci Hopf son anda topu kornere çeldi. 26. DK: Lumanza kanattan topla buluştuğu anda pasını uzak direkte bulunan Regattin'e gönderdi. Regattin'in vuruşu topu ağlara gönderdi. (0-1) 45+2. DK: Serdar Gürler ceza sahası sağ çaprazında çok sert vurdu ancak Hopf bu pozisyonda çok dikkatliydi ve gole izin vermedi. 57. DK: Cikalleshi yaptığı presle topu kazandı ancak Hopf kalesini terk ederek son anda bu pozisyonu uzaklaştırdı. 61.DK: Manu ceza sahası sağ çaprazından şutunu çıkardı ancak kaleci Karcemarkas bu şutu son anda kornere çeldi. 74. DK: Umar pasıyla ceza sahası içinde Regattin'i topla buluşturdu. (0-2) 77. DK: Aminu Umar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu belirledi. (0-3)