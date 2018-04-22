Başbakan Yıldırım: Gençler, Ankara’yı sokak sokak gezin

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Ankara Milletvekillerinin de hazır bulunduğu kongrede Başbakan Binali Yıldırım gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Kurtcan Çelebi'nin bayrağı Ali Osman Özdemir'e devrettiği AK Parti Ankara Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım konuşmasına, "24 Haziran'da Ankara'da rekor kırmaya hazır mıyız gençler?" sorusuyla başladı. Gençlerden "Evet" yanıtını alan Yıldırım, gençlerle birlikte hep bir ağızdan "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısını söyledi.

MARKA ŞEHİR YAPTIK

Ankara Atatürk Spor Salonu'nu dolduran binlerce gence seslenen Başbakan Yıldırım, "Eski Ankara'yı bilen bilir. Bugün bir başka güzel Ankaramız var. Ankara'yı turizmden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye varıncaya kadar hayata geçirdiğimiz birçok projelerde marka şehri haline getirdik. Dünyanın sayılı başkentlerinden biri haline getirdik. Ankaralılar artık dünyanın önemli başşehirlerinden birinde yaşadığını iyi biliyor ve bununla gurur duyuyor. Ankara'ya, Ankaralılara yakışanı hep birlikte gerçekleştirdik. Ankara'yı Yüksek Hızlı Tren'in başkenti yaptık" ifadelerini kullandı. Esenboğa Havalimanı'na metro yapacaklarını ve metronun Çubuk'a kadar uzatılacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Geçen hafta Kayaş-Sincan arasında çok modern bir raylı sistemi Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Başkentray'ı hizmete aldık. Ankara'ya yakışan bir hizmeti Ankaralılara sunduk" ifadelerini kullandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın eskiden köy meydanı gibi olduğunu belirten Yıldırım,"Şimdi dünyanın en güzel terminallerinden birisi orada... Kuzey Ankara'nın o imarsız kaçak yapılaşması varoşlarının eski halini biliyorsunuz. Esenboğa'dan Ankara'ya gelenler hayal kırıklığı yaşarlardı. Şimdi havalimanından şehre gelenler modern Türkiye'nin başkentinin güzellikleriyle karşılaşıyorlar. Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Ankara'yı hızlı trenle Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ne ve İstanbul'a, Konya'ya bağladık. Ankara'yı şimdi Karaman'la, Sivas'la, Yozgat'la, Bursa ile hızlı trenle bağlıyoruz" dedi.

24 HAZİRAN'A HAZIR MISINIZ?

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı biliyorsunuz dün Meclis'te onaylandı, kesinleşti. Memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Büyük zafere, 24 Haziran'a hazır mısınız? 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? Ankara'yı sokak sokak, ev ev arşınlamaya var mısınız? Allah sizden razı olsun. AK Parti olarak her seçimden milletimizin desteğiyle, yüzümüzün akıyla çıktık. İnşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak" şeklinde konuştu.