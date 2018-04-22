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Kızılcahamam’da uyuşturucu operasyonu

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Kızılcahamam’da uyuşturucu operasyonu

Kızılcahamam'da uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu isimleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için şafak operasyonu gerçekleştirildi. Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerine birer birer girildi. Narkotik köpekleriyle evleri didik didik arayan ekipler, şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait fişekler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait sim kartlar ile 1 adet laptop ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan İ.Ç. (29), M.K, (26), N.Ö, (30), M.Ş,
(27), M.Ç, (34) ve Y.B. (24) İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden Y.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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Kızılcahamam’da uyuşturucu operasyonu
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