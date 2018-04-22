STK’lara proje çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik proje teklif çağrısına çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı Yaşam ve Spor", "Bağımlılıkla Mücadele", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikir", "Sosyal Uyum", "Kitap Kahve" ve "Mobil Gençlik Merkezi" alanlarında sunulan projelere maddi destek verilecek. Gençlere daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amacıyla Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına çıkıldı.

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