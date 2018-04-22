Üçüzler 3. oldu

Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'na katılarak kariyerlerindeki en üst organizasyonda yer alan 11 yaşındaki üçüzler, takım katada bronz madalya kazanarak, beklemedikleri bir başarı yakaladı. Ankara'daki Şahin Karate-Do Kulübü'nde spor yaşamlarını sürdüren minik karatecilerin antrenörü Utku Şahin, üçüzlerle çalışmanın zor olduğunu dile getirdi. Üçüzleri karateye kazandırmak için çok uğraş verdiğini anlatan Şahin, "Üçüzlerin velilerini daha önceden tanıyorduk. Karatedeki ferdi ve kata müsabakalarından ziyade takım kata maçlarında üçüz olmaları büyük avantaj. Aileleri ikna etmek için biraz uğraştık" dedi.

DAĞINIKLIK SORUNU GİDERİLDİ

Velilerin en büyük sıkıntısının okulla ilgili gelişmeler olduğuna dikkati çeken Şahin, "Okullarının aksayacağını düşündüler. Biz de onlara okullarıyla bu işi yürütebileceklerini izah ettik. Takım katanın videolarını izlettik. Bir yıllık bir süreçte ikna edebildik. Derslerinde aksama olmadı aksine başarı arttı. Üçüzlerle çalışmak zor. Üçü de aynı ilgiyi bekliyor. Birinde bir sıkıntı olduğunda onu düzeltmeye çalıştığımızda, diğerleri kıskançlık belirtileri gösterebiliyor. Yanımıza gelip 'hocam ben de yanlış yapıyor muyum? hatam var mı' gibi konuşuyorlar. Adaleti sağladığımızda sıkıntı olmuyor" konuştu. Aynı zamanda Ümit Milli Takım Yardımcı Antrenörü Utku Şahin, üçüzlerin karateye başladıktan sonra ailelerinden olumlu tepkiler aldıklarını anlatarak, "Çocukların evlerindeki dağınıklık sorunu giderildi. Okul hayatındaki başarıları ve disiplinleri daha da arttı. Çocuklarda düzelme oldu. Aileler çocukların sorumluluklarının farkına vardığını söylediler. Bu da bizi mutlu etti" değerlendirmesinde bulundu.

KARETEYİ SEVİYORUM

Üçüzlerden Sena Sarıoğlu, karateyi seçtiği için mutlu olduğunu, kendisine öz güven verdiğini anlattı. Sena, yaptığı açıklamada, karateye babası ve antrenörünün desteğiyle başladığını belirterek, "Karateyi seçtiğim için memnunum. Karateyi seviyorum. Kendimi savunmayı öğreniyorum. Dereceler yapmayı öğreniyorsun" yorumunu yaptı. Karatenin öz güvenini arttırdığını dile getiren Sena, "Karate bana öz güven veriyor. Bu da hayatımda ve derslerimde başarıyı getiriyor. Avrupa'da ve dünyadaki şampiyonalarda başarı bekliyorum. Bunları göreceğime inanıyorum. Bunun yolu da çalışmak ve hocamızın dediğini yapmak" ifadelerini kullandı. Esma Sarıoğlu ise kendilerini rakiplerinden üstün gördüklerini savunarak, "Üçüzlerden oluşan bir takım olmamız bizim için avantajlı bir durum. Her birimiz kardeşimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

EVDE TARTIŞMA OLUYOR

Takım katada Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kazanan sporculardan Sema Sarıoğlu da, "Genellikle evde tartışma oluyor. Özel nedenlerle oluyor. Buradaki çalışmalarda olmuyor. Eşleşmelerde birimiz dışta kalıyor. Bundan dolayı huzursuzluk yaşıyoruz" ifadeleni kullandı