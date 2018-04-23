40 bin kişi her gün Kazan’a göç ediyor

Başkentin sanayi şehri Kahramankazan'ın nüfusu 52 bin… Ancak başkente yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki ilçeye 40 bin kişi her gün iş için gidiyor. Bu nüfusu ilçede tutabilmek için projeler ürettiklerini dile getiren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, SABAH Ankara
'ya yaptığı açıklamada vatandaşların konut talebine yetişmekte zorlandıklarını ifade etti. Başkan Ertürk, Kahramankazan'da konut üretiminin çok olduğunu ancak talebin daha çok olduğunu belirtti. GECE 50, GÜNDÜZ 90 BİN
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, "Ankara memur kenti olmaktan çıktı ve sanayi kenti oldu. Ciddi ihracatlar yapılıyor. Bununda merkezi Kazan olmaya başladı. Kazan'da ikametli olan nüfus 52 bin… 40 bin kişiyi ise her gün Sincan, Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören'den buraya taşıyoruz. Artık sanayinin ve üretimin merkezi Kazan oldu. Kazan aynı zamanda Sincan'daki ve Yenimahalle'deki sanayi bölgelerinin de ortak kesişimi oldu. Burada biz çalışanların konut talebine zorlanıyoruz. Konut fiyatlarımız gittikçe yükseliyor. Üretim çok olmasına rağmen talepte çok olduğu için yetişemiyoruz" diye konuştu. KAZAN'A YHT TALEBİ
Ertürk ayrıca Ankara ile Kazan arasında raylı sisteme ihtiyaç duyulduğunu da açıkladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan İstanbul ile Ankara'yı 2 saate düşürecek olan yeni YHT hattının Kazan'dan geçmesini isteyen Başkan Ertürk, bu sayede başkentin üretim merkezi olan Kazan ile Kocaeli gibi diğer sanayi şehirlerinin birbiriyle bağlantı kurucağını ifade etti. 'BANLİYÖ DE UZATILABİLİR'
Başkan Lokman Ertürk, "Ulaşım noktasında Kazan'a hafif raylı sistem çok büyük bir ihtiyaç… Banliyö Kazan'a kadar uzatılabilir. Bu çok doğru ve isabetli bir karar olacağını düşünüyorum. Hatta İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının güzergâhının Kazan bölgesinden geçmesi Kocaeli'deki sanayi bölgesi ile de ortak paydada buluşulması için önemli. Çünkü buraları üretim hattı… Hem Kazan'ın hem de bu güzergahta bulunan sanayi şehirlerinin potansiyeli daha da artar. Bazı akademisyenler, "Bolu, İzmit ve Ankara'yı bu hat şaha kaldırır" diyor. Kesinlikle YHT'nin bir ayağı Kazan'dan geçmiş olursa aynı zamanda Kazan- Ankara arasındaki ulaşımda kolaylaşır. HAB ile birlikte Kazan'ın nüfusu 60-70 bin artar… Bunun için şartları oluşturmak lazım" dedi.