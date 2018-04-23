Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri 40 bin kişi her gün Kazan’a göç ediyor

40 bin kişi her gün Kazan’a göç ediyor 52 bin nüfuslu sanayi şehri Kahramankazan’a her gün başkentin çeşitli ilçelerinden 40 bin kişi iş için geliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk konut talebine yetişemediklerini dile getirdi