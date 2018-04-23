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Altmışevler’de Kuran kursu açıldı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Altmışevler’de Kuran kursu açıldı
Mamak Belediye Başkanı , Gülveren Mahallesi'nde bulunan Altmışevler Camisi 4-6 yaş Kuran kursunun açılışını yaptı. Açılışta 4-6 yaş arası öğrenci gruplarının yaptıkları gösteriler ve mehteran ekibinin performansı vatandaşların büyük beğenisini topladı. Vatanına, bayrağına ve dinine bağlı iyi nesillerin yetişmesinde kursların çok önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bir insan dünyayı değiştirir, insanı da eğitim değiştirir. En muazzam yatırım insana yapılan yatırımdır" dedi. Açılışa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Altmışevler’de Kuran kursu açıldı
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