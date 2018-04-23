Ankara’da 3 bölgeye 36 milletvekili

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki seçimlerde hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağını karara bağladı. Karara göre, Ankara
36, İstanbul 98, İzmir ise 28 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlileri, belediye başkanları, partilerin il ve ilçe teşkilatı başkan ve üyeleri, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri ile sendika, kamu bankalarının yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 26 Nisan'a kadar bu görevlerinden ayrılmaları gerekecek. YSK'nın kararıyla en çok milletvekili çıkaracak il 98 vekil ile İstanbul olurken Bayburt 1 milletvekili ile en az vekil çıkaran il oldu. İlk kez 600 milletvekilinin parlamentoya gireceği seçimlerde Ankara 3 bölgeye ayrılacak.