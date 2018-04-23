En güzel bayram bu bayram

BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kahramankazan Gazi İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. Ziyaret sırasında 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Sene Kurtipek, Ertürk'ün koltuğuna oturarak temsilen Kahramankazan Belediye Başkanı oldu. Minik Başkan Elif, Ertürk'ün herhangi bir talimatlarının olup olmadığını sorması üzerine, "İlçemizde yaptığınız çalışmalarla çocukların tüm ihtiyaçlarını karşıladınız. Bu hizmetler için tüm Kahramankazanlı çocuklar adına sizlere şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ertürk bunun üzerine minik Elif'e teşekkür ederek, büyüdüğünde ne olmak istediğini sordu. Minik Elif, Ertürk'ün sorusu üzerine, "belediye başkanı olmak istiyorum" yanıtını verdi. Ertürk, kendisinin de çocukken en büyük hayalinin belediye başkanı olmak istediğini belirterek, minik Elif'e çok çalışması gerektiğini ve ileride kendisini Kahramankazan Belediye Başkanı olarak görmek istediğini söyledi. Ankara
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, çeşitli okullardan daha önce hiç sinemaya gitmemiş 200 öğrenci için sinema etkinliği düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe, Altındağ İlçesi Seymenler ve Polis Amca ile Mamak ilçesi Atlıoğlu ve Kayaş ilkokullarında öğrenim gören 200 öğrenci katıldı. Sinema gösterimi sırasında kendilerine patlamış mısır ikram edilen öğrenciler, filmden sonra polis ağabey ve ablaları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşegül Özcan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı çocuklara armağan ettiği bu önemli günde daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklar ile film izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını" söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle başkentin farklı ilçelerinden bir grup öğrenci ve öğretmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Minikleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ağırladı. MİNİK BAŞKAN PARK İSTEDİ
Her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaşanan makam değişikliği geleneği Büyükşehir Belediyesi'nde bozulmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına Selçuklu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yağmur Duru oturdu. Çocuk Başkan Yağmur Duru, Genel Sekreter Asım Balcı'nın "Belediye başkanı olsaydın ne yapmak isterdin?" sorusuna ise "Çocukların bol bol oynayabileceği oyun parkları yapardım. Tüm dünya çocukları ile birlikte toplu uluslararası spor faaliyetleri veya çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlemek isterdim. Çocuklar için dernekler kurardım, çevremizi daha da güzelleştirecek çalışmalar yapardım" yanıtını verdi.