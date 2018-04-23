En güzel bayram bu bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı başkentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan Yağmur Duru ‘bol bol’ çocuk parkı yapılmasını istedi

Giriş Tarihi: 23.4.2018