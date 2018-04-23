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Gece gündüz temizleniyor

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Gece gündüz temizleniyor
lıların sağlıklı ve estetik bir kent ortamında yaşamasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, kış şartlarından çıkan başkenti bahar ayları için temizliyor. Herkesin pırıl pırıl bir sabaha uyanması için trafiğin az olduğu gece geç saatlerde başlayan temizlik çalışmaları kapsamında, Ankara'nın cadde, bulvar ve meydanları köşe bucak yıkanıyor. Toplamda 9 araç ve 21 personelle gerçekleştirilen gece çalışmaları, başkentteki ortak yaşam alanlarında sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Gece ayrı gündüz ayrı ekip ve ekipmanlarla sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi veren yetkililer, kentin insan yoğunluğu fazla olan bölgelerindeki çalışmaların gece geç saatlerde yapıldığı ifade etti.
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Gece gündüz temizleniyor
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