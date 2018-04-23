ODTÜ’nün çevre dostu araçları sergileniyor

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ODTÜ Temiz Enerji Kulübü'nün (ODTÜ-TEK) ürettiği alternatif enerjili ve çevre dostu araçlar ANKAmall'da ziyaretçilerle buluştu. 2005 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana alternatif enerjili araçlar üreterek, çevre kirliliğine sebep olan fosil yakıta bağlılığı azaltmayı amaçlayan ODTÜ-TEK, tasarım araçlarını ANKAmall'da sergiledi. Ziyaretçiler, araçları büyük bir ilgiyle incelerken, ODTÜ öğrencilerinden tasarımlarla ilgili bilgi aldılar. Tasarladıkları araçlar hakkında bilgi veren takım sözcüsü Alp Ahmet Demirci, her sene eski araçlardan elde ettikleri verilerle daha iyi tasarımlar yapmayı ilke edindiklerini söyledi. ANKAmall AVM'de tasarım araçlar sergilenirken, ziyaretçiler sürpriz robotların baskınına uğradı. Meraklı bakışlar arasında AVM'yi gezen robotlar, misafirlerden büyük ilgi topladı.