Potada derbi Türk Telekom’un

BUGÜN NELER OLDU

Ligefırtına gibi başlayan vemaçtagalibiyet alarak ligin bitiminehafta kala şampiyonluğunu ilan edenhaftasındakonuk oldu. İlk periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip art arda bulduğu basketlerle kısa sürede iyi oyununu skora yansıttı. Basketlere karşılık vermekte zorlanan, ilk çeyreğisayı farklageride kapattı.ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü.ile pota altından etkili olsa da farkı kapatmakta başarılı olamayarak devreyegeride girdi.Üçüncü çeyrektemuhteşem birgeri dönüşe imza attı.veüçlükleriylesayı geridengelerek farkı kapatandakikaboyunca rakibi boyalı alanayaklaştırmadı. Periyodunbitiminedakika kalabasketiylesayı öne geçen, skoru koruyamadı.Üçüncü çeyrek,üstünlüğüylenoktalandı.Final periyodunda tecrübesiyle maçadamga vuran, sonsaniyelere kadar maçı önde götürdü.Serbest atışlarla skorueşitleyenmaçı uzatmalara taşıdı.dakikalık ilk periyot sonucundaeşitlik bozulmazken), ikinciuzatma sonucumaçtangalipayrıldı.