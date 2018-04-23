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Potada derbi Türk Telekom’un

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Türk Telekom, başkent derbisinde 21 sayı geriden geldiği maçta deplasmanda Halk Enerji TED Koleji’ni uzatmalar sonucunda 117-112 mağlup etti

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Potada derbi Türk Telekom’un
Lige fırtına gibi başlayan ve 30 maçta 28 galibiyet alarak ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Türk Telekom, TBL'nin 33. haftasında TED Koleji'ne konuk oldu. İlk periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip art arda bulduğu basketlerle kısa sürede iyi oyununu skora yansıttı. Basketlere karşılık vermekte zorlanan Türk Telekom, ilk çeyreği 18 sayı farkla 41-23 geride kapattı. TED Koleji ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Türk Telekom, Nusret Yıldırım ile pota altından etkili olsa da farkı kapatmakta başarılı olamayarak devreye 57-42 geride girdi.

UZATMALARA GİTTİ
Üçüncü çeyrekte Türk Telekom muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Polat Kaya ve Ender Aslan'ın üçlükleriyle 15 sayı geriden gelerek farkı kapatan Türk Telekom, 5 dakika boyunca rakibi boyalı alana yaklaştırmadı. Periyodun bitimine 3 dakika kala Polat Kaya'nın basketiyle 3 sayı öne geçen Mavi Kaplanlar, skoru koruyamadı. Üçüncü çeyrek, 66-64 TED üstünlüğüyle noktalandı. Final periyodunda tecrübesiyle maça damga vuran Mavi Kaplanlar, son saniyelere kadar maçı önde götürdü. Serbest atışlarla skoru 93-93'e eşitleyen Halk Enerji TED Koleji maçı uzatmalara taşıdı. 5'er dakikalık ilk periyot sonucunda eşitlik bozulmazken (103-103), ikinci uzatma sonucu Türk Telekom maçtan 117-112 galip ayrıldı.
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Potada derbi Türk Telekom’un
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