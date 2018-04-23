Potada derbi Türk Telekom’un

Lige
fırtına gibi başlayan ve 30
maçta 28
galibiyet alarak ligin bitimine 4
hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Türk Telekom
, TBL'nin 33.
haftasında TED Koleji'ne
konuk oldu. İlk periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip art arda bulduğu basketlerle kısa sürede iyi oyununu skora yansıttı. Basketlere karşılık vermekte zorlanan Türk Telekom
, ilk çeyreği 18
sayı farkla 41-23
geride kapattı. TED Koleji
ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Türk Telekom
, Nusret Yıldırım
ile pota altından etkili olsa da farkı kapatmakta başarılı olamayarak devreye 57-42
geride girdi. UZATMALARA GİTTİ
Üçüncü çeyrekte Türk Telekom
muhteşem bir
geri dönüşe imza attı. Polat Kaya
ve Ender Aslan'ın
üçlükleriyle 15
sayı geriden
gelerek farkı kapatan Türk Telekom
, 5
dakika
boyunca rakibi boyalı alana
yaklaştırmadı. Periyodun
bitimine 3
dakika kala Polat Kaya'nın
basketiyle 3
sayı öne geçen Mavi Kaplanlar
, skoru koruyamadı.
Üçüncü çeyrek, 66-64 TED
üstünlüğüyle
noktalandı.
Final periyodunda tecrübesiyle maça
damga vuran Mavi Kaplanlar
, son
saniyelere kadar maçı önde götürdü.
Serbest atışlarla skoru 93-93'e
eşitleyen Halk Enerji TED Koleji
maçı uzatmalara taşıdı. 5'er
dakikalık ilk periyot sonucunda
eşitlik bozulmazken
(103-103
), ikinci
uzatma sonucu Türk Telekom
maçtan 117-112
galip
ayrıldı.