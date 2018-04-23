‘Süper’siniz çocuklar

Spor Toto 1. Lig'in 32.
haftasının en zorlu maçı başkentte oynandı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü
, kendisini adım adım takip eden Gazişehir Gaziantep'i Ankara 19 Mayıs Stadı'nda
ağırladı. Maça hızlı başlayan Ankaragücü
, ilk yarıyı 2-0
önde kapadı. İkinci yarıda da 2
gol bulan Ankaragücü
rakibini seyircisinin önünde 4-0
mağlup ederek 3
puanı alan taraf oldu. Ankaragücü
bu galibiyetle puanını 59'a
yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Ankaragücü
önümüzdeki hafta küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'a
konuk olacak. BAŞKAN TUNA TRİBÜNDE Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
da maçı tribünden
takip etti. Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş
ile birlikte
maçı takip eden Başkan Mustafa Tuna
, Ankaragücü'nün
golleriyle
birlikte büyük
sevinç yaşadı. Maçtan dakikalar 20.DK:
Ceza sahasının biraz gerisinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer
geçti. Kenan'ın
yaptığı ortada ceza sahasında yaşanan karambolde Gazişehir'li İsmail Konuk
topu kendi ağlarına gönderdi. (1-0) 27.DK: Erdem'in
kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. 30. DK: Kibong
orta sahadan aldığı topu Kenan'a
aktardı. Kenan'ın
pasında topun üzerinden atlayan Kehinde
meşin yuvarlağı Umut Nayir
ile buluşturmak istedi. Umut'un
da ıskaladığı top İlhan Parlak'ın
önünde kaldı. Müsait pozisyondaki İlhan'a
da topu ağlarla buluşturmak kaldı. (2-0) 54.DK: Kenan'ın
yaptığı ortada Umut Nayir'in
kafasından seken top Kibong'un
önüne düştü. Kibong
ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı. 56.DK: İlhan Parlak
sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Umut Nayir
ile buluşturdu. Umut Nayir
kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. (3-0) 62.DK: Kibong
, orta sahada rakipten kaptığı topu Kehinde
ile buluşturdu. Kehinde'nin
kalecinin sağına yaptığı vuruşta top direkten geri döndü. 86.DK:
Kaptığı topla hızla ceza sahasına giren Sedat
, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. Sedat'ın
attığı bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirledi. (4-0)