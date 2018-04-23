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‘Süper’siniz çocuklar

Haftanın en zorlu maçında gücü evinde Gazişehir’i 4-0 mağlup ederekt Süper Lig’e direk katılma iddiasını sürdürdü

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018
‘Süper’siniz çocuklar
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasının en zorlu maçı başkentte oynandı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü, kendisini adım adım takip eden Gazişehir Gaziantep'i Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ağırladı. Maça hızlı başlayan Ankaragücü, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda da 2 gol bulan Ankaragücü rakibini seyircisinin önünde 4-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu. Ankaragücü bu galibiyetle puanını 59'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Ankaragücü önümüzdeki hafta küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'a konuk olacak.

BAŞKAN TUNA TRİBÜNDE
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da maçı tribünden takip etti. Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş ile birlikte maçı takip eden Başkan Mustafa Tuna, Ankaragücü'nün golleriyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Maçtan dakikalar
20.DK: Ceza sahasının biraz gerisinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Kenan'ın yaptığı ortada ceza sahasında yaşanan karambolde Gazişehir'li İsmail Konuk topu kendi ağlarına gönderdi. (1-0) 27.DK: Erdem'in kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü.
30. DK: Kibong orta sahadan aldığı topu Kenan'a aktardı. Kenan'ın pasında topun üzerinden atlayan Kehinde meşin yuvarlağı Umut Nayir ile buluşturmak istedi. Umut'un da ıskaladığı top İlhan Parlak'ın önünde kaldı. Müsait pozisyondaki İlhan'a da topu ağlarla buluşturmak kaldı. (2-0)
54.DK: Kenan'ın yaptığı ortada Umut Nayir'in kafasından seken top Kibong'un önüne düştü. Kibong ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı.
56.DK: İlhan Parlak sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Umut Nayir ile buluşturdu. Umut Nayir kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. (3-0)
62.DK: Kibong, orta sahada rakipten kaptığı topu Kehinde ile buluşturdu. Kehinde'nin kalecinin sağına yaptığı vuruşta top direkten geri döndü.
86.DK: Kaptığı topla hızla ceza sahasına giren Sedat, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. Sedat'ın attığı bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirledi. (4-0)
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‘Süper’siniz çocuklar
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