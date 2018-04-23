‘Süper’siniz çocuklar

BUGÜN NELER OLDU

haftasının en zorlu maçı başkentte oynandı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren, kendisini adım adım takip edenağırladı. Maça hızlı başlayan, ilk yarıyıönde kapadı. İkinci yarıda dagol bulanrakibini seyircisinin önündemağlup ederekpuanı alan taraf oldu.bu galibiyetle puanınıyükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.önümüzdeki hafta küme düşmesi kesinleşenkonuk olacak.da maçı tribündentakip etti.ile birliktemaçı takip edengolleriylebirlikte büyüksevinç yaşadı.Ceza sahasının biraz gerisinde kazanılan serbest vuruşta topun başınageçti.yaptığı ortada ceza sahasında yaşanan karamboldetopu kendi ağlarına gönderdi.kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü.orta sahadan aldığı topuaktardı.pasında topun üzerinden atlayanmeşin yuvarlağıile buluşturmak istedi.da ıskaladığı topönünde kaldı. Müsait pozisyondakida topu ağlarla buluşturmak kaldı.yaptığı ortadakafasından seken topönüne düştü.ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı.sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındakiile buluşturdu.kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu., orta sahada rakipten kaptığı topuile buluşturdu.kalecinin sağına yaptığı vuruşta top direkten geri döndü.Kaptığı topla hızla ceza sahasına giren, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.attığı bu gol aynı zamanda maçında skorunu belirledi.