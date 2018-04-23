Tarıma destek hayvana can

Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi, başkent sınırları içerisinde yapılan tarım ve hayvancılık konusunda hem çeşitliliği artırmak hem de yok olma riskiyle karşı karşıya olan türlerin üretimini destekleme kararına imza attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatı doğrultusunda başkent çiftçisi yeni projelerle desteklenmeye devam edecek. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan çiftçilerin desteklenmesine yönelik Başkanlık Yazısı oy birliği ile kabul edilirken, Ankara'nın özellikle kırsal alanlarında geçmişte yaygın olarak üretimi yapılan ancak son yıllarda çeşitli nedenlerle yok olma tehlikesi içinde olan türleri yeniden canlandırılacak. TOHUM DESTEĞİ
Üreticilerin ekonomik yönden desteklenmesi başta olmak üzere üretimi artırarak, ürün çeşitliliğine katkı sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında, çiftçilere eğitimden teknik ekipmana her türlü destek verilecek. Yeni projeler doğrultusunda toprak, bitki ve hastalık analizi yaptırılması, tohum, fide, fidan ve benzeri ihtiyaçların temini, ekonomik önem taşıyan yabani türlerin aşılanması ve ilaçlama desteğine öncelik verilecek. AR-GE YAPILACAK
Gerektiği hallerde mal ve hizmet alımı yapılabilmesi için Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na yetki verilirken, Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalı eğitimler de hayata geçirilecek. Başkent çiftçisine verilecek desteklerle, hem üreticinin geliri artacak hem de ekonomi kazanacak. Üretim düşüklüğünün nedenlerinin araştırılması başta olmak üzere yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarım ve hayvan türleri de tek tek tespit edilerek üretimleri artırılacak.