Bahar meyveleri yorgunluk alır

Sabah Ankara
, başkentliler için Ulus Hali'ni dolaşarak bahar aylarının gelmesiyle tezgahlardaki meyvelerin fiyatlarını analiz etti. Mevsimin en sevilen meyvelerinden eriğin kilosu 7 TL'den, çileğin kilosu ise 5 TL'den alıcı buluyor. Satışların iyi olduğunu belirten Ulus esnafı çilek, erik ve çağla gibi meyvelerin bahar yorgunluğunu aldığını belirtti. Esnaf Yıldırım Çelik, "Çilek A, B, C ve K vitaminleri açısından zengin bir meyve. Sinir sisteminizi güçlendiriyor. Sizi sakinleştiriyor. Diş etlerinizi güçlendiriyor. Ağız kokusunu gideriyor. Özellikle diş eti problemi yaşayan insanlara öneriyoruz. Antioksidan kaynağıdır. Kansere karşı koruyucu bir meyvedir. Çilek aynı erik gibi kolesterolü dengeleyici, tansiyonu dengeleyici özelliği var. Kalp, damar rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza özellikle öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Fiyatların ucuz olduğunu belirten Yıldırım Çelik, "Bu sene bolluk var. Hava güzel. Meyveler çok ucuz. Daha da ucuz olmaya başlayacak. Çileğin kilosu 5, eriğin kilosu 7 lira. İşlerimiz çok şükür iyi" şeklinde konuştu. MUHAKKAK TÜKETİN
Pazardaki esnaflarından Seyit Yılmaz ise, "Erikteki C vitamininin, kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici özelliği var. Erik vücuda alınan demiri içine çekiyor. Bizim ülkemizde bir çok insanda demir eksikliği var. Bu demir eksikliğinin önüne geçmek için erik tüketimine gün içerisinde muhakkak yer vermeniz gerekiyor" görüşünü belirtti. FİYATLARDA YÜKSELİŞ YOK Bir
başka esnaf Ahmet Uymaz da " İlk çıktığına göre çok iyi çok ucuz. Şu zamanlarda Erik 20-25 liraydı. Şimdi 7 lira. Bol ve havalar sıcak olduğundan böyle. Haymanalıyım. Bizim köyde bile kayısı başladı. Ağustos ayında başlıyordu, şimdi gitseniz kayısı var" diye konuşurken Recep Çetin, "Fiyatlarda yükseliş yok. Hasat çoğaldıkça meyve daha da ucuzlayacak. İşlerimizde sıkıntı yok. Çok iyi… Havaların ısınmasıyla işlerimiz de açılmaya başladı" görüşünü belirtti.