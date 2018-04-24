Çifte bayram yaşıyoruz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla koltuğunu
sembolik olarak
altyapıda forma giyen 10
yaşındaki Deniz Özgür Kalkan'a
bıraktı. Yiğiner
, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın
çocuklara verilen önemi
gösterdiğini belirterek,
"Ülkemizin geleceği olan
çocuklarımıza armağan
edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı
hep birlikte
yaşıyoruz. Allah'a
şükürler
olsun bu 23 Nisan'da Ankaragüçlü
çocuklarımıza
ve tüm camiamıza
elde ettiğimiz 4-0'lık
skorla
çifte bayram yaşatıyoruz"
ifadelerini kullandı. MİNNETLE ANIYORUZ Başkan Mehmet Yiğiner
, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Atatürk'ten
miras kaldığını vurgulayarak,
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, ileri görüşü, vatan
sevgisi, milli mücadelede
ortaya koyduğu kahramanlıklar
ve bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti
ile bir dünya lideri olduğunu
kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere,
silah arkadaşlarını, vatan
için toprağa düşen tüm
şehitlerimizi rahmet, minnet
ve şükranla anıyoruz"
dedi.