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Çifte bayram yaşıyoruz

Ankaragücü Başkanı , 23 Nisan’da çifte bayram yaşadıklarını belirtti

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Çifte bayram yaşıyoruz
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu sembolik olarak altyapıda forma giyen 10 yaşındaki Deniz Özgür Kalkan'a bıraktı. Yiğiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara verilen önemi gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun bu 23 Nisan'da Ankaragüçlü çocuklarımıza ve tüm camiamıza elde ettiğimiz 4-0'lık skorla çifte bayram yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

MİNNETLE ANIYORUZ
Başkan Mehmet Yiğiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Atatürk'ten miras kaldığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşü, vatan sevgisi, milli mücadelede ortaya koyduğu kahramanlıklar ve bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti ile bir dünya lideri olduğunu kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.
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Çifte bayram yaşıyoruz
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