Çifte bayram yaşıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

dolayısıyla koltuğunusembolik olarakaltyapıda forma giyenyaşındakibıraktı.çocuklara verilen önemigösterdiğini belirterek,"Ülkemizin geleceği olançocuklarımıza armağanedilenhep birlikteyaşıyoruz.şükürlerolsun buçocuklarımızave tüm camiamızaelde ettiğimizskorlaçifte bayram yaşatıyoruz"ifadelerini kullandı.miras kaldığını vurgulayarak,, ileri görüşü, vatansevgisi, milli mücadeledeortaya koyduğu kahramanlıklarve bizlere bıraktığıile bir dünya lideri olduğunukanıtlamıştır.başta olmak üzere,silah arkadaşlarını, vataniçin toprağa düşen tümşehitlerimizi rahmet, minnetve şükranla anıyoruz"dedi.