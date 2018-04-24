Masa tenisinde laü şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

oynanan maçlarlatamamlandı.temsilcisioynadığımaçtagalibiyet elde ederekyenilgisiz şampiyon oldu veyükseldi.temsilcisitakım olarakşampiyon oldukları içinçok mutlu olduklarını ifade etti.Oynadıkları tüm maçları kazandıklarınıdile getiren, ''Bundan daha büyüksevincim, dört tane pırıl pırıl sporcumve burayagelemeyen diğersporcularımlabirliktebaşarıyla temsiletmenin gururunuyaşıyoruz"diye konuştu.