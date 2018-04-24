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Masa tenisinde laü şampiyon

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Masa tenisinde laü şampiyon
Masa Tenisi Türkiye 3.Ligi Ankara'da oynanan maçlarla tamamlandı. KKTC temsilcisi Lefke Avrupa Üniversitesi oynadığı 28 maçta 28 galibiyet elde ederek yenilgisiz şampiyon oldu ve Masa Tenisi Türkiye 2.Ligi'ne yükseldi. KKTC temsilcisi Lefke Avrupa Üniversitesi Antrenörü Aşkın Demiray, takım olarak 3.Lig'de şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Oynadıkları tüm maçları kazandıklarını dile getiren Antrenör Aşkın Demiray, ''Bundan daha büyük sevincim, dört tane pırıl pırıl sporcum ve buraya gelemeyen diğer sporcularımla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
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Masa tenisinde laü şampiyon
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