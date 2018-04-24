Masa tenisinde laü şampiyon

Masa Tenisi Türkiye 3.Ligi Ankara'da
oynanan maçlarla
tamamlandı. KKTC
temsilcisi Lefke Avrupa Üniversitesi
oynadığı 28
maçta 28
galibiyet elde ederek
yenilgisiz şampiyon oldu ve Masa Tenisi Türkiye 2.Ligi'ne
yükseldi. KKTC
temsilcisi Lefke Avrupa Üniversitesi Antrenörü Aşkın Demiray
,
takım olarak 3.Lig'de
şampiyon oldukları için
çok mutlu olduklarını ifade etti.
Oynadıkları tüm maçları kazandıklarını
dile getiren Antrenör Aşkın Demiray
, ''Bundan daha büyük
sevincim, dört tane pırıl pırıl sporcum
ve buraya
gelemeyen diğer
sporcularımla
birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni
başarıyla temsil
etmenin gururunu
yaşıyoruz"
diye konuştu.