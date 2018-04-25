Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Aydın’ı sevenleri yalnız bırakmadı

Aydın’ı sevenleri yalnız bırakmadı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Aydın’ı sevenleri yalnız bırakmadı
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 77 yaşındaki , geçtiğimiz gün evinde hayatını kaybetmişti. Aydın için dün 'nda öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İşadamı Barış Aydın'ı acılı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. AK
Parti İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ile , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Keçiören Belediye Başkanı ve SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'ın da katıldığı cenaze törenine başkentin siyaset, iş ve sanat dünyasından da önemli isimler katıldı. Aydın, cenaze namazı öncesi ve sonrası taziyeleri kabul etti. Kurbani Aydın cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın’ı sevenleri yalnız bırakmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN