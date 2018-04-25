Aydın’ı sevenleri yalnız bırakmadı

Rahatsızlığı
nedeniyle bir süredir tedavi gören 77 yaşındaki Kurbani Aydın
, geçtiğimiz gün evinde hayatını kaybetmişti. Aydın için dün Karşıyaka Mezarlığı
'nda öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İşadamı Barış Aydın'ı acılı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. AK
Parti Ankara
İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti
Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ile Murat Alparslan
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
ve SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'ın da katıldığı cenaze törenine başkentin siyaset, iş ve sanat dünyasından da önemli isimler katıldı. Aydın, cenaze namazı öncesi ve sonrası taziyeleri kabul etti. Kurbani Aydın cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.