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pasta süsledi

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Çocuklar pasta süsledi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'de de kutlandı. gün boyu doyasıya eğlendi. Ünlü İtalyan aşçı Danilo Zanna'yı konuk eden ANKAmall, çocuklar için pasta süsleme yarışması organize etti. Bir yandan aileleriyle vakit geçirmenin tadını yaşayan, diğer yandan da pasta süsleyen çocuklar adeta çifte bayram yaşadı. Önlüklerini giyen minikler, anneleri ve aşçı Zanna'nın yardımıyla pastalarını süslemek için tüm hünerlerini sergiledi. Minikler arasından 6'ncı sınıf öğrencisi Yaren Savkar, etkinlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, pastayı Türk Bayrağı şekilde süslemek istediğini ifade etti. Yarışmanın ardından jürinin puanlamasıyla en güzel pastalar seçildi.
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Çocuklar pasta süsledi
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