İlk sezonumuzda istediğimizi aldık

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ekibi Ormanspor Başantrenörü Furkan Sağlık
, lige yükselirken
ilk hedeflerini kümede kalmak
olarak belirlediklerini vurgulayarak,
"Bu hedefimizi başarmak, OGM Ormanspor
adının ligde kalıcı olmasını
sağladı. Ligi hedeflediğimiz yerin
üzerinde 9.
sırada bitirdik. Bu işi bu
seviyede tutabileceğimizi görmüş
olduk. Sezonun getirdiği motivasyonla,
önümüzdeki senelerde çıtayı daha
da yükseğe çıkarmak istiyoruz" diye
konuştu. Ligin çok çekişmeli maçlara
sahne olduğunu ve son haftaya kadar
heyecanın hiç azalmadığını dile getiren Sağlık
, "Bornova Beckerspor'un
ligden çıkarılması, bence biraz yanıltıcı
oldu. Ligin daha kolay olacağı düşünüldü
ama son haftaya kadar lig lideri, Play-off'a
kalanlar, kalanların sıralaması
ve küme düşen takım belli olmadı.
Çok keyifli bir sezon olduğunu
düşünüyorum" dedi. ana unsur türk sporcular Furkan Sağlık
, sezona yabancı
oyuncuların yanı sıra bir de devşirme
sporcuyla başladıklarını hatırlatarak,
Türk oyuncuların da önemli
katkı sağladığını söyledi. Yabancı
oyuncuların performanslarında belirli
bir standart yakalandığının altını
çizen Ormanspor Başantrenör Furkan Sağlık
, "Bizi bu noktalara taşıyan ana
unsurun Türk
oyuncuların takıma katkısı
olduğuna inanıyorum. Kendimizi
başarılı saydığımız bu sezonda, özellikle Alperi Onar
ve Damla Gezgin'in
performansları takıma ekstra bir değer
kattı. Türk
oyuncuların katkısı ligin
de kalitesini yükseltti" değerlendirmesinde
bulundu.