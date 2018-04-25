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İlk sezonumuzda istediğimizi aldık

Ormanspor’un başantrenörü Furkan Sağlık, “Süper Lig’deki ilk sezonumuzda istediğimizi aldık” diye konuştu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
İlk sezonumuzda istediğimizi aldık
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Ormanspor Başantrenörü Furkan Sağlık, lige yükselirken ilk hedeflerini kümede kalmak olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Bu hedefimizi başarmak, OGM Ormanspor adının ligde kalıcı olmasını sağladı. Ligi hedeflediğimiz yerin üzerinde 9. sırada bitirdik. Bu işi bu seviyede tutabileceğimizi görmüş olduk. Sezonun getirdiği motivasyonla, önümüzdeki senelerde çıtayı daha da yükseğe çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. Ligin çok çekişmeli maçlara sahne olduğunu ve son haftaya kadar heyecanın hiç azalmadığını dile getiren Sağlık, "Bornova Beckerspor'un ligden çıkarılması, bence biraz yanıltıcı oldu. Ligin daha kolay olacağı düşünüldü ama son haftaya kadar lig lideri, Play-off'a kalanlar, kalanların sıralaması ve küme düşen takım belli olmadı. Çok keyifli bir sezon olduğunu düşünüyorum" dedi. ana unsur türk sporcular Furkan Sağlık, sezona yabancı oyuncuların yanı sıra bir de devşirme sporcuyla başladıklarını hatırlatarak, Türk oyuncuların da önemli katkı sağladığını söyledi. Yabancı oyuncuların performanslarında belirli bir standart yakalandığının altını çizen Ormanspor Başantrenör Furkan Sağlık, "Bizi bu noktalara taşıyan ana unsurun Türk oyuncuların takıma katkısı olduğuna inanıyorum. Kendimizi başarılı saydığımız bu sezonda, özellikle Alperi Onar ve Damla Gezgin'in performansları takıma ekstra bir değer kattı. Türk oyuncuların katkısı ligin de kalitesini yükseltti" değerlendirmesinde bulundu.
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İlk sezonumuzda istediğimizi aldık
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