İlk sezonumuzda istediğimizi aldık

BUGÜN NELER OLDU

ekibi, lige yükselirkenilk hedeflerini kümede kalmakolarak belirlediklerini vurgulayarak,"Bu hedefimizi başarmak,adının ligde kalıcı olmasınısağladı. Ligi hedeflediğimiz yerinüzerindesırada bitirdik. Bu işi buseviyede tutabileceğimizi görmüşolduk. Sezonun getirdiği motivasyonla,önümüzdeki senelerde çıtayı dahada yükseğe çıkarmak istiyoruz" diyekonuştu. Ligin çok çekişmeli maçlarasahne olduğunu ve son haftaya kadarheyecanın hiç azalmadığını dile getiren, "ligden çıkarılması, bence biraz yanıltıcıoldu. Ligin daha kolay olacağı düşünüldüama son haftaya kadar lig lideri,kalanlar, kalanların sıralamasıve küme düşen takım belli olmadı.Çok keyifli bir sezon olduğunudüşünüyorum" dedi., sezona yabancıoyuncuların yanı sıra bir de devşirmesporcuyla başladıklarını hatırlatarak,Türk oyuncuların da önemlikatkı sağladığını söyledi. Yabancıoyuncuların performanslarında belirlibir standart yakalandığının altınıçizen, "Bizi bu noktalara taşıyan anaunsurunoyuncuların takıma katkısıolduğuna inanıyorum. Kendimizibaşarılı saydığımız bu sezonda, özellikleveperformansları takıma ekstra bir değerkattı.oyuncuların katkısı liginde kalitesini yükseltti" değerlendirmesindebulundu.