Şimdi sıra İç Kale’de

Büyükşehir
Belediyesi, Ulus
'taki tarihi yapıları yeniden ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Ulus'ta Hacı Bayram Veli Cami ve çevresi başta olmak üzere restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Ankara Kalesi
'nin "Dış Kale
" diye tabir edilen bölümünün ardından şimdi de"İç Kale
"de yer alan tarihi binaların restorasyonuna başlıyor. Ankara Kalesi'nin "Dış Kale" bölümünde yer alan 88 tarihi yapının aslına uygun restore edilmesinin ardından şimdi de "İç Kale"deki 7 sokakta yer alan 91 tarihi binanın restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projelerine başlayacaklarını belirten yetkililer, "İç Kale'deki 7 sokakta yer alan 91 tarihi binanın restorasyonuna başlıyoruz. Dört etap halinde devam eden proje kapsamında 91 tarihi yapının; çatıları, pencere ve kapıları ahşap malzemeleri yenilenecek" bilgisini verdi.