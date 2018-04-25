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konsepte yeni mağaza

Mobilya sektörünün öncü firması , konsepti ‘ için başkentte mağaza açacak

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Yeni konsepte yeni mağaza
Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Uluocak konseptleri "" markasını SABAH 'ya anlattı. Uluocak, "Yeni konseptimizde, diğer mobilya stillerine göre daha maskülen ama duygusal artizan tavırlar ile yumuşatılmış lüksü; modernlik, ışıltı ve fonksiyonellikle birleştiren çözümleri ön plana çıkarttık" ifadelerini kullandı.
Hedefleriniz neler? Dünya mobilya pazarının 2021'e kadar yüzde 4,2 büyümesini bekliyoruz. Aslına bakarsanız sektör için çok iştahlandırıcı bir ivme değil bu. Bizde marka olarak bu büyüme ivmesini sağlayacak olan yeni yönelimler ve kategorilere yoğunlaşarak, yeni alanlara yatırım yapmayı hedefledik. Bizde bu eğilimleri yeni bir soluk ve çizgi ile yansıtmak amacıyla Tepe Home çatı altında yepyeni bir üst segment marka ve çizgi oluşturduk. "TH" Premium Line bu doğrultuda oluşturduğumuz yeni markamız. Yepyeni koleksiyonlarla oluşturduğumuz bu konsepte, ahşabın keyfini geometrik ve düz hatlı ama yüzel ışıltılı ile zenginleştirilmiş bir ihtişamla buluşturmayı ve bu sayede tüketicilerimize erişilebilir lüksü sunmayı ve mimarlarla birlikte önemli projelerde yer almayı hedefliyoruz.
Trendler neler? Bugün dünyada mobilyalarda mermer ya da doğal taş görünümlü alternatif yüzeyler, metal, deri, cam ve farklı malzeme bileşenleri kullanmak önemli trend. Özellikle gençlerin lüks mobilya grubuna artan talebini izliyoruz. Salon gibi ana yaşam alanlarında ve profesyonel mekanlarda geleneksel mobilyanın dışına çıkan, lüksün ışıltısını farklı yüzey çözümleri ile buluşturan dinamik, özgün mobilyalara yönelim büyük. Bizde bu gelişmelerden ve akımlardan yola çıkarak Premium konseptimizi oluşturduk.
Ürünlerinizde neyi ön plana çıkardınız?
Yeni konseptimizde diğer mobilya stillerine göre daha maskülen ama duygusal artizan tavırlar ile yumuşatılmış lüksü; modernlik, ışıltı ve fonksiyonellikle birleştiren çözümleri ön plana çıkarttık. Tasarımlarımızla simetri arayışı ve renk bütünlüğü ön planda… Tüm bu unsurları dengeli ve uyumlu bir şekilde kullandığımızda çok küçük mekanlarda bile saray atmosfesi yaratabilmek mümkün oluyor aslında.

EN ÇOK SİYAH, GRİ VE BEJ TERCİH EDİLİYOR

Hangi renkler ağırlıkta? Parlak elementlerle desteklenen konseptte ağırlıklı siyah, antrasit, gri, taş, bej gibi maskülen renkleri tercih ediyoruz. Ambiyansı gold, dore, platin, gümüş ve aykırı dönem renkleri ile patlatılarak bir ahenk yaratıyoruz. Deri ve kadife gibi karakteristik kumaşlar, saten ve parlak malzemeler ile kombinlediğimiz konseptimizde temel amacımız tavırlı soğukluk, sadelik ve lüksün birleşimini yansıtabilmek.
Mağazacılık anlayışı değişiyor mu? Bu yıl içerisinde Ankara ve 'da TH Premium Line olarak yeni mağazalarımızda 'düzene çağrı' üslübu ile şıklığı yalınlık ile yorumlamayı ve detaylarda ışıltıyı yansıtan mekan çözümleri oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni mağazalarımızda müşterilerimize daha odaklı bir anlayışla dekor severler ve mimarlarla projeli olarak çalışabileceğimiz bir mağazacılık anlayışı yerleştirme hedefindeyiz.

AVRUPA STANDARDINDA ÜRÜN SUNUYORUZ...

Talep nasıl? Son dönemde bu tarz lüks mobilya modelleri özellikle mimarlar, tasarımcılar ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Şu anda sadece Ankara'da Bilkent, İstanbul'da Ataköy ve Kadıköy Tepe Home mağazalarımızda shop-in shop konsept olarak yerleştirdiğimiz 'TH' Premium Line markamız ile evlerde domestic kullanıma olduğu kadar; otel, restorant, cafe, ofis gibi ticari projelere de çözüm oluşturduğumuz için tüketicilerden olduğu kadar mimarladan da yoğun ilgi görmeye başladık. TH Premium, çok yakında İstanbul'da 2, Ankara'da 1 mağaza ile tüketici ve dekor severler ile buluşacak.
Tepe Home farkı nedir? standartlarında lüks malzeme kullanımı ile kaliteli ürün sunması Tepe Home'un en büyük farkı.
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