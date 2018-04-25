Yeni konsepte yeni mağaza

Tepe Home
Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Uluocak yeni
konseptleri "TH
" Premium Line
markasını SABAH Ankara
'ya anlattı. Uluocak, "Yeni konseptimizde, diğer mobilya stillerine göre daha maskülen ama duygusal artizan tavırlar ile yumuşatılmış lüksü; modernlik, ışıltı ve fonksiyonellikle birleştiren çözümleri ön plana çıkarttık" ifadelerini kullandı. Hedefleriniz neler?
Dünya mobilya pazarının 2021'e kadar yüzde 4,2 büyümesini bekliyoruz. Aslına bakarsanız sektör için çok iştahlandırıcı bir ivme değil bu. Bizde marka olarak bu büyüme ivmesini sağlayacak olan yeni yönelimler ve kategorilere yoğunlaşarak, yeni alanlara yatırım yapmayı hedefledik. Bizde bu eğilimleri yeni bir soluk ve çizgi ile yansıtmak amacıyla Tepe Home çatı altında yepyeni bir üst segment marka ve çizgi oluşturduk. "TH" Premium Line bu doğrultuda oluşturduğumuz yeni markamız. Yepyeni koleksiyonlarla oluşturduğumuz bu konsepte, ahşabın keyfini geometrik ve düz hatlı ama yüzel ışıltılı ile zenginleştirilmiş bir ihtişamla buluşturmayı ve bu sayede tüketicilerimize erişilebilir lüksü sunmayı ve mimarlarla birlikte önemli projelerde yer almayı hedefliyoruz. Trendler neler?
Bugün dünyada mobilyalarda mermer ya da doğal taş görünümlü alternatif yüzeyler, metal, deri, cam ve farklı malzeme bileşenleri kullanmak önemli trend. Özellikle gençlerin lüks mobilya grubuna artan talebini izliyoruz. Salon gibi ana yaşam alanlarında ve profesyonel mekanlarda geleneksel mobilyanın dışına çıkan, lüksün ışıltısını farklı yüzey çözümleri ile buluşturan dinamik, özgün mobilyalara yönelim büyük. Bizde bu gelişmelerden ve akımlardan yola çıkarak Premium konseptimizi oluşturduk.
Ürünlerinizde neyi ön plana çıkardınız? Yeni
konseptimizde diğer mobilya stillerine göre daha maskülen ama duygusal artizan tavırlar ile yumuşatılmış lüksü; modernlik, ışıltı ve fonksiyonellikle birleştiren çözümleri ön plana çıkarttık. Tasarımlarımızla simetri arayışı ve renk bütünlüğü ön planda… Tüm bu unsurları dengeli ve uyumlu bir şekilde kullandığımızda çok küçük mekanlarda bile saray atmosfesi yaratabilmek mümkün oluyor aslında. EN ÇOK SİYAH, GRİ VE BEJ TERCİH EDİLİYOR Hangi renkler ağırlıkta?
Parlak elementlerle desteklenen
konseptte ağırlıklı
siyah, antrasit, gri, taş,
bej gibi maskülen renkleri
tercih ediyoruz. Ambiyansı
gold, dore, platin, gümüş ve aykırı
dönem renkleri ile patlatılarak bir
ahenk yaratıyoruz. Deri ve kadife gibi
karakteristik kumaşlar, saten ve parlak
malzemeler ile kombinlediğimiz konseptimizde
temel amacımız tavırlı soğukluk,
sadelik ve lüksün birleşimini yansıtabilmek. Mağazacılık anlayışı değişiyor mu?
Bu yıl içerisinde Ankara ve İstanbul
'da TH
Premium Line olarak yeni mağazalarımızda
'düzene çağrı' üslübu ile şıklığı yalınlık ile yorumlamayı ve
detaylarda ışıltıyı yansıtan mekan çözümleri oluşturmayı hedefliyoruz.
Yeni mağazalarımızda müşterilerimize daha odaklı bir
anlayışla dekor severler ve mimarlarla projeli olarak çalışabileceğimiz
bir mağazacılık anlayışı yerleştirme hedefindeyiz. AVRUPA STANDARDINDA ÜRÜN SUNUYORUZ... Talep nasıl?
Son dönemde bu tarz lüks mobilya
modelleri özellikle mimarlar,
tasarımcılar ve gençler tarafından
yoğun ilgi görüyor. Şu anda sadece
Ankara'da Bilkent, İstanbul'da
Ataköy ve Kadıköy Tepe Home mağazalarımızda
shop-in shop konsept
olarak yerleştirdiğimiz 'TH' Premium
Line markamız ile evlerde domestic
kullanıma olduğu kadar; otel, restorant,
cafe, ofis gibi ticari projelere
de çözüm oluşturduğumuz için
tüketicilerden olduğu
kadar mimarladan
da yoğun ilgi
görmeye başladık.
TH Premium, çok
yakında İstanbul'da
2, Ankara'da 1
mağaza ile tüketici
ve dekor severler ile buluşacak. Tepe Home farkı nedir? Avrupa
standartlarında lüks malzeme
kullanımı ile kaliteli ürün sunması
Tepe Home'un en büyük farkı.