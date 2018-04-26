Vefalı çocuklar

Ankara
'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Çanakkale
şehitlerinin hatırasını yaşatmak için yürüdü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezleri himayesinde Çanakkale kara savaşlarının 103. yılı dolayısıyla "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camii'nde bir araya gelen miniklere, namaz sonrasında çorba ikramında bulunuldu. Etkinlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da hazır bulundu. Grup daha sonra 200 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na doğru yürüyüşe başladı. Salavatlar, tekbirler ve dualar eşliğinde mezarlığa giriş yapan grup, polis şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti. Mezarlıkta gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlik sona erdi. MEHMETÇİĞE BAĞIŞ
Tınaztepe Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Aybike Pehlivan
, katıldığı fotoğraf yarışmasında kazandığı üçüncülük ödülü olan iki çeyrek altını, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Pehlivan, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını çektiği fotoğraf ile Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından düzenlenen "Liselilerin Gözünden Ankara" adlı fotoğraf yarışmasına katıldı. Yarışmada üçüncü olan Pehlivan, kazandığı iki çeyrek altını "bağış yapmaya teşvik etmek" düşüncesiyle Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. AYBİKE: AMACIM İNSANLARI TEŞVİK...
ANKARA
denildiğinde aklına Cumhuriyetin geldiğini belirten Pehlivan, "Cumhuriyet' denildiğinde de 'Meclis' geliyor. Milli Mücadele
'nin 1. Meclis'ten yönetilmesi, buranın fotoğrafını çekmemde en büyük etkenlerden biri oldu. Ödülü duyduğumda ilk önce ne yapacağıma karar veremedim. Babam ve annemle konuştuktan sonra Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdim. Bağışladığım meblağ, belki sadece bir ortaokul öğrencisine yardım olur ama buradaki amacım insanları bilinçlendirmek ve bağış yapmaya teşvik etmek" dedi. AYBİKE'YE PLAKET VERİLDİ
MEHMETÇIK
Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal da, okulunda düzenlenen yarışmada dereceye giren Pehlivan'ın, kazandığı ödülü paraya çevirerek Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını söyledi. Örnek davranışı dolayısıyla Aybike Pehlivan'a teşekkür eden Bal, "Çektiği resim çok güzel. Böyle güzel, yüce gönüllü bir evlat yetiştirdiği için Aybike'nin anne ve babasına teşekkür ediyorum. Kimi parasıyla kimisi duasıyla kimisi sevgisiyle Mehmetçik'e destek oluyor" dedi. Bal ayrıca Aybike'ye plaket takdim etti.