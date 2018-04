Veysel hoca neşteri vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu başkentteki 7 tesisin temel atma törenine katıldı. Toplam 169 milyon TL'ye mal olacak projelerin temel atma töreninde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk yer aldı. 7 proje içerisinde en dikkat çekeni ise Ova Çayı ve Ankara Çayı'nın ıslah çalışmaları yer alıyor. Projelerinin tamamlanması ile Ova Çayı etrafında taşkın riski ortadan kaldırılacak ve kötü kokular engellenecek. Islah çalışmalarının ardından Ova Çayı etrafının çiçek gibi olacağını belirten Bakan Eroğlu, "Ova Çayı'nı hallet dediniz… Biz projeleri yaptık değerli kardeşlerim. Bugün de temelini atıyoruz. Çok hızlı bir şekilde yapacağız. DSİ altyapısını yapacak, Orman Müdürlüğü ise etrafını çiçek gibi yapacak. Kahramankazan'da bir tabiat parkı imzasını da bugün atacağız inşallah…" ifadelerini kullandı."Ankara'ya çok daha güzel hizmetleri yapacağız" diyerek konuşmalarını sürdüren Eroğlu, "Geçen yıl sonuna kadar 78 milyar TL, bu sene ile birlikte 90 milyar TL'lik yatırımı Ankaramıza hükümetimiz yaptı. Ankara her şeyiyle çok değişti. Ankara'da ne derseniz var şuanda… Hızlı trenin merkezi olduk, havaalanları bambaşka… Eskiden Ankara'ya bir yabancı geldiği zaman utanırdık. Ankara köy gibiydi. Ama şimdi gururla bütün dünyanın devlet adamlarını davet ediyoruz. Her şeyiyle mükemmel oldu. Yolları, barajları, göletleriyle… Nitekim şuanda Ankara'ya dünyanın en ileri bir şehir hastanesi kuruluyor. Cumhurbaşkanımız talimatını verdi Sağlık Bakanlığımız burada da(Kahramankazan) 160 yataklı bir hastanenin ihalesini yaptı" dedi.Kahramankazan'asavunma sanayi alanında da dev yatırımların geleceğini belirten Bakan Veysel Eroğlu, "Buraya Savunma Sanayi ile ilgili muhteşem bir yatırım geliyor. İstihdam açısından da çok iyi bir noktaya gelecek Kahramankazan… Biz Ankara'ya 3 milyarlık bir yatırım yaptık. Bizim amacımız buradaki bütün baraj ve göletleri tamamlamak. İçme suyu sorununu tamamen çözmek… Nitekim şuanda Gerede'den Çamlıdere'ye Türkiye'nin en uzun 32 kilometrelik tünelin inşaatı bitmek üzere… Bu yılsonunda inşallah Ankaramıza o borunun getirdiği güzel memba suyunu akıtacağız. Ayrıca bütün ilçelerimizin su meselesini çözüyoruz" şeklinde konuştu.Başkentlılerın ormanlardan gelir elde edeceğinin de altını çizen Bakan Veysel Eroğlu, "Ankara tarım ve hayvancılık açısından önemli bir ilimiz. Bu yüzden buraya çok sayıda gölet yaptık. Daha önce gölet ve baraj birkaç taneydi. 23 baraj, 10 gölet yaptık. İnşallah 9 baraj ve 2 gölet inşaat safhasında. Ankara'da 76 derenin ıslahını yaptık. Artık ormanlar sizin emrinizde. Ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullanılacak. Artık ormanlarda gelir getirici; ceviz, badem, fındık dikiyoruz. 3 yıl bakımı devlete ait, geliri 49 yıl size ait… Kura çekip sertifika vereceğiz. Her tarafı ağaçlandıracağız" dedi.