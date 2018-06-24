Ukrayna’dan Türkiye’ye uçuşlar artacak

UKRAYNA
'NIN Ankara
Büyükelçisi Andriy Sıbiga, Ukrayna ve Türkiye arasında karşılıklı seyahatin arttığınının altını çizerek, Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden başta Bursa
, İzmir ve Dalaman olmak üzere Türkiye'deki birçok şehire uçuşların önümüzdeki dönemde artacağını belirtti. Ankara'da vize merkezinin açılışında konuşan Büyükelçi Sıbiga, Ukrayna'ya vize başvurusunu sadece VFS Global aracılığıyla gerçekleşeceğini vurguladı. UKRAYNA'DAN GELEN TURİST SAYISI ARTIYOR
Ukrayna ve Türkiye arasında vizesiz ve pasaportsuz turistik seyahatin gerçekleştiğini hatırlatan Sıbiga, "Son zamanlarda karşılıklı seyahatlerde çok büyük artış gördük. Seyahatlerin sayısı artmaya devam ediyor. 2017 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye bir milyon 251 turist gelirken, Türkiye'den Ukrayna'ya yaklaşık 270 bin turist gitmiştir. Bu da yaklaşık geçen yıllara göre yüzde 25 oranında bir artış göstermektedir. Bu yılın sadece ilk üç ay içerisinde yüzde 20 civarında artış gördük. Burada çok olumlu bir dinamiğin olduğunu görüyoruz" diye konuştu. Karşılıklı her hafta gerçekleştirilen uçuş seferlerinin artmasına da değinen Büyükelçi Sıbiga, Türkiye'den Ukrayna'ya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye yeni uçuşların açılacağını belirterek, "Ukrayna'nın farklı şehirlerinden Bursa'ya, İzmir'e ve Dalaman'a direkt uçuşlar var planlarımız arasında" diye konuştu. Sıbiga, Ukrayna'da eğitim görmek isteyen Turk öğrenci sayısının da arttığının altını çizerek, son bir yıl içerisinde yaklaşık 2 bin öğrenciye vize verdiklerini belirtti. VİZE ÜCRETİ 22 DOLAR
Ukrayna'ya eğitim ve iş için vize almayı kolaylaştırmak adına Ankara, İzmir ve İstanbul'daki VFS Global üzerinden başvuru yapılabileceğini söyleyen Sıbiga, "Ankara'da çalışan ve aracılık yapan farklı şirketler, çok yüksek rakamlar istiyorlar. Özellikle vurgulamak isterim, bu vize merkezinin ücreti her başvuru için yirmi iki dolar olacak" dedi.